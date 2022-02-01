GÜNCELLEME - İstanbul'da bir kadının altında kalarak öldüğü hafriyat kamyonunun sürücüsü tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Güngören ilçesinde bir kadının altında kalarak hayatını kaybettiği hafriyat kamyonunun sürücüsü tutuklandı.

Güven Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Nihal Kürtçü Akbaş (37) ile babası Salim Kürtçü (78) ve 2 çocuğuna, Semih H. idaresindeki 34 ZM 211 plakalı hafriyat kamyonu çarptı.

Nihal Akbaş, kamyonun altında sıkışarak ağır yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan Akbaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Akbaş, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Akbaş'ın bacağı kırılan babası ve hafif yaralanan çocuklarının ise hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Kazadan sonra kaçan kamyonun sürücüsü, polis merkezine giderek teslim oldu. Şüpheli Semih H. emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Semih H'nin "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Şüphelinin hakimlikteki ifadesinde, tır kullanma yetkisine haiz sürücü belgesi olduğunu ve bir firmanın tır şoförlüğünü yaptığını söylediği öğrenildi.

Seyir halindeyken sol şeridin boşaldığını gördüğünü belirten Semih H, "Aracımla hareket ederken insanlara çarptığımı fark ettim. Sola döneceğim esnada sinyal vermemiştim. Ancak aynamı kontrol etmiştim. Olay sebebiyle pişmanım. Kaza sonrası araçtan inince maktulü aracın altında görmem üzerine korktum ve olay yerinden uzaklaştım. Daha sonra patronumu arayarak olaydan bahsettim. Serbest bırakılmamı talep ederim." beyanında bulundu.

Bu arada, kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Kayıtlarda, yoldan geçmeye çalışan Akbaş ve ailesine hafriyat kamyonunun çarpması yer alıyor.

