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GÜNCELLEME - İstanbul'da bir şüpheli "yanlış adres verdiği" iddiasıyla eczacıyı tehdit etti

20.06.2022 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eczanedeki bilgisayarı yumruklayan şüphelinin saldırgan tavırları güvenlik kamerasına yansıdı - Gözaltına alınan şüpheli, kasten yaralama, tehdit, hakaret ve mala zarar verme suçlarından adliyeye sevk edildi EMNİYET AÇIKLAMASI EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de, "annesine adresin yanlış tarif edildiği" iddiasıyla eczacıyı tehdit eden şüpheli, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Eczanenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, şüpheli, annesinin ilaç almak için eczaneyi aradığını ancak eczacı Ayşenur Ören'in, yanlış adres tarif ettiğini öne sürdü.

Reçetedeki ilaçları eczacı Ören'den isteyen şüpheli, çalışanlara da hakaret etti. Eczane çalışanlarının uyarısına aldırış etmeyen şüpheli, bir bilgisayara yumruklayarak hasar verdi.

Ören, bu duruma tepki göstererek, şüphelinin eczaneden çıkmasını istedi. Saldırgan davranışlarına devam eden şüpheli, istediği ilaçları almasının ardından eczaneden ayrıldı.

Olayın ardından darp raporu alan eczacı Ören, durumu polise bildirerek şüpheliden şikayetçi oldu. Eczanedeki saldırgan tavırları güvenlik kamerasına yansıyan şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

- İstanbul Eczacı Odası saldırıyı kınadı

İstanbul Eczacı Odasından olaya ilişkin yapılan açıklamada, nöbetçi eczaneye gelen kişinin, "eczane adresinin telefonda annesine yanlış tarif edildiğini" iddia ederek, saldırıda bulunduğu belirtildi.

Eczane bilgisayarını yumruklayan saldırganın, eczacı Ayşenur Ören'i darbettiği ve tehditler savurduğu kaydedilen açıklamada, "Yaşanan saldırıyı şiddetle kınıyor, meslektaşımıza ve eczane çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hukuki süreci devam eden soruşturmanın sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz. Bir kez daha tüm yetkilileri eczanelerimizde maruz kaldığımız şiddet olaylarının son bulması için gereğini yapmaya, güvenlik sorunlarımızı çözmeye davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

- Emniyetten açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, güvenlik kameraları görüntüleri ile yakını adına ilaçları aldığı kayıt üzerinden yapılan inceleme sonucu, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen E.T'nin (30), İçerenköy Mahallesi'ndeki ikametinde yakalandığı bildirildi.

Yapılan araştırmalarda, şüphelinin yakını tarafından eczanenin olaydan 1 saat önce telefon ile arandığı, görüşmede şüphelinin yakınına eczanenin adresinin tarif edildiği, şüphelinin eczaneye gelerek yapılan adres tarifine tepki göstermesinin akabinde olayı gerçekleştirdiğinin anlaşıldığı ifade edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin, kasten yaralama, tehdit, hakaret ve mala zarar verme suçlarından adli makamlara sevk edildiği kaydedildi.

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