GÜNCELLEME - İstanbul'da İTÜ metro istasyonunda seferler normale döndü

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da metro hattındaki intihar girişimi nedeniyle işletmeye kapatılan İTÜ istasyonunda seferler normale döndü.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı İTÜ istasyonumuzda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle İTÜ istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Sanayi Mahallesi ve Atatürk Oto Sanayi-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Metro istasyonunun yaklaşık yarım saat kapalı kalmasının ardından yapılan yeni paylaşımda ise M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı İTÜ istasyonunun işletmeye açıldığı, seferlerin Yenikapı-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaya başlandığı bildirildi.



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