YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul'da karaya oturan tankerdeki 11 kişilik mürettebat kurtarıldı

İstanbul'da karaya oturan tankerdeki 11 kişilik mürettebat kurtarıldı

29.11.2023 07:47 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da şiddetli rüzgar nedeniyle sürüklenerek karaya oturan tankerdeki 11 kişilik mürettebat, ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

İstanbul'da karaya oturan tankerdeki 11 kişilik mürettebat kurtarıldı

"Kadriye Ana" isimli Türkiye bandıralı tanker, lodos nedeniyle kıyıya sürüklendi.

Karaya oturan gemideki 11 kişilik mürettebat mahsur kaldı.

Mürettebatın ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla karayla gemi arasında kurulan düzenekle mahsur kalan 11 kişilik mürettebat kurtarıldı.

Olayda yaralanan kimsenin olmadığı bildirildi.

"Kadriye Ana" isimli tankerin 1637 groston ağırlığında, 80 metre uzunluğunda, 11,5 metre genişliğinde olduğu ve 600 ton dizel yakıt taşıdığı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana’da 4 torbacı tutuklandıAdana’da 4 torbacı tutuklandı
Bursa sahillerinde fırtına mesaisiBursa sahillerinde fırtına mesaisi
6 kişinin öldüğü sahte içki davasında 15 yıl hapis kararı6 kişinin öldüğü sahte içki davasında 15 yıl hapis kararı
Anahtar Kelimeler:
İstanbul

İstanbul Namaz Vakitleri 29 Kasım Çarşamba

İmsak
06:29
Sabah
08:00
Öğle
12:57
İkindi
15:23
Akşam
17:45
Yatsı
19:09

İstanbul Nöbetçi Eczaneler29 Kasım Çarşamba

Yeni nesil eczanesi
Kadikoy
Ataç eczanesi
Kucukcekmece
Gamze yüksel eczanesi
Kadikoy
Başak eczanesi
Basaksehir
Limon eczanesi
Esenyurt
Batur eczane optik eczanesi
Kadikoy
Yeni venüs eczanesi
Sancaktepe
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Flört gurusu anlattı! "Rızasız prezervatifi çıkartmak suç"

Flört gurusu anlattı! "Rızasız prezervatifi çıkartmak suç"

Bileğinizdeki teknoloji! Apple Watch Series 7 indirime girdi

Bileğinizdeki teknoloji! Apple Watch Series 7 indirime girdi

"3 gün yatıp çıkacak" diyen sevgilisi tutuklanma nedenini öğrenince şoke oldu

"3 gün yatıp çıkacak" diyen sevgilisi tutuklanma nedenini öğrenince şoke oldu

Beynine saplanmış yemek çubukları buldu! Kendisi de inanamadı

Beynine saplanmış yemek çubukları buldu! Kendisi de inanamadı

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.