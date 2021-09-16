GÜNCELLEME - İstanbul'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Beykoz'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yeni Riva Yolu'ndan Riva istikametine giden Murat Kılıç, kullandığı 34 JJ 69 plakalı otomobilin lastiğinin patlaması sonucu aracın kontrolünü kaybetti.

Aydemir Cenefe Viyadüğü'nün refüjüne çarpıp havalanan otomobil, karşı yönden gelen Hasan Yıldırım yönetimindeki 34 MSD 58 plakalı otomobilin üzerine düştü ve ardından takla atarak savruldu.

Üzerine araç düşen 34 MSD 58 plakalı otomobil de kontrolden çıkıp bariyerlere çarparak durdu.

Araçlarda sıkışarak ağır yaralanan 6 kişi, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılardan Hasan Yıldırım ile Sabiha Yıldırım olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan ismi öğrenilemeyen bir kadın da tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hasan ve Sabiha Yıldırım'ın cesetleri de Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yolun Kavcık istikameti, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Ekiplerin yolu açma çalışmaları sürüyor.

