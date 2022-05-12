GÜNCELLEME - İstanbul'dan uyuşturucu getiren 7 şüpheli Samsun'da yakalandı

Samsun'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, İstanbul'dan uyuşturucu getiren 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında polis, İstanbul'dan getirilen uyuşturucunun Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'ndeki bir apartta saklandığını belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, adreste yaptıkları aramada, 3 paket halinde 651,40 gram metamfetamin ele geçirdi.

Operasyonda, İstanbul'dan uyuşturucu getiren M.E, İ.K, E.T. ve B.T. ile bağlantısı tespit edilen B.T. isimli kadın ile O.A. ve U.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.E, İ.K, E.T, B.T. ve U.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

B.T. isimli kadın ile O.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

