GÜNCELLEME - İstanbul'dan uyuşturucu getiren şüpheli Samsun'da yakalandı

Samsun'da düzenlenen operasyonda, İstanbul'dan uyuşturucu getiren zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gelen otobüsten inen E.Ç'nin üst aramasında, 198,34 gram metamfetamin ve 202 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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