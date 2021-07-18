GÜNCELLEME - İzmir Karaburun'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karaburun ilçesinde makilik ve bozuk orman arazisinde çıkan yangın, karadan ve havadan yapılan müdahale sonucu kontrol altına alındı.
Mordoğan Mahallesi'nde Arko Sitesi mevkisinde yerleşim alanlarına uzak bir noktada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Makilik alanla bozuk orman arazisinde etkili olan yangına 1 söndürme uçağı, 2 helikopter ve 4 arazözle müdahale edildi.
Havadan ve karadan yaklaşık 4 saatlik çalışmayla kontrol altına alınan yangınla ilgili soğutma çalışmaları sürüyor.
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