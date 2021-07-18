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  4. GÜNCELLEME - İzmir Karaburun'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - İzmir Karaburun'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

18.07.2021 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - İzmir Karaburun'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karaburun ilçesinde makilik ve bozuk orman arazisinde çıkan yangın, karadan ve havadan yapılan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Mordoğan Mahallesi'nde Arko Sitesi mevkisinde yerleşim alanlarına uzak bir noktada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Makilik alanla bozuk orman arazisinde etkili olan yangına 1 söndürme uçağı, 2 helikopter ve 4 arazözle müdahale edildi.

Havadan ve karadan yaklaşık 4 saatlik çalışmayla kontrol altına alınan yangınla ilgili soğutma çalışmaları sürüyor.

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