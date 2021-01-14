GÜNCELLEME - İzmir merkezli 12 ilde terör operasyonu: 49 gözaltı

Gözaltına alınanlar arasında Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Eş Genel Başkanı Özlem Gümüştaş, eski İzmir il başkanları Pınar Türk ile Kerim Altınmakas, 2 avukat, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 4 çalışanı, biri Şemdinli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde ziraat mühendisi ve öğretmen gibi meslek gruplarından kişilerin olduğu belirtildi.

Operasyon kapsamında MLKP terör örgütü ile irtibat ve iltisakı tespit edildiği belirtilen ESP genel merkezi, İzmir ve İstanbul il binası ile İzmir Bayraklı ilçe bürosu, Etkin Haber Ajansı (ETHA) İstanbul il bürosu, Bilim, Eğitim, Estetik, Kültür Sanat Araştırmaları Vakfı (BEKSAV) İstanbul il bürosunda yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal, yasaklı yayın, örgüte ait olduğu değerlendirilen doküman ve 50 bin lira para ele geçirildi.

- İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın: "Başarılı bir çalışma oldu"

İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde İzmir merkezli 12 ilde terör örgütlerine yönelik çalışma yaptıklarını belirterek, "Geniş kapsamlı bir operasyon oldu. Bölücü terör örgütü ve onunla birlikte hareket eden aşırı sol örgütlere yönelik uzun süreli bir çalışmaydı. Şu an itibarıyla 49 gözaltımız var. 51 hedefimiz vardı, 6 kişi de başka suçlardan cezaevinde bulunuyor. Diğer illerde gözaltına alınan şüpheliler İzmir'e getirilecek. Başarılı bir çalışma oldu, süreç devam ediyor.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

