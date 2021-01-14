GÜNCELLEME - İzmir merkezli 12 ilde terör operasyonu: 49 gözaltı

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 12 ilde terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltı kararı verilen 51 şüpheliden 49'u yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında, terör örgütleri MLKP, TKP/ML, DSİH ve PKK/YPG'ye yönelik İzmir merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 34'ü MLKP, 8'i DSİH, 1'i TKP/ML ve 8'i PKK/YPG terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen 51 şüpheliden 49'u gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar arasında Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Eş Genel Başkanı Özlem Gümüştaş, eski İzmir il başkanları Pınar Türk ile Kerim Altınmakas, 2 avukat, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 4 çalışanı, biri Şemdinli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde ziraat mühendisi ve öğretmen gibi meslek gruplarından kişilerin olduğu belirtildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Koordinatörü olduğu belirtilen O.M'nin, MLKP terör örgütü üyeliğinden gözaltına alındığı kaydedildi.
Şüpheli O.M'nin daha önce terör örgütü propagandası suçundan 2 yıl 2 ay hapis cezası aldığı da belirlendi.
Operasyon kapsamında MLKP terör örgütü ile irtibat ve iltisakı tespit edildiği belirtilen ESP genel merkezi, İzmir ve İstanbul il binası ile İzmir Bayraklı ilçe bürosu, Etkin Haber Ajansı (ETHA) İstanbul il bürosu, Bilim, Eğitim, Estetik, Kültür Sanat Araştırmaları Vakfı (BEKSAV) İstanbul il bürosunda yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal, yasaklı yayın, örgüte ait olduğu değerlendirilen doküman ve 50 bin lira para ele geçirildi.
- İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın: "Başarılı bir çalışma oldu"
İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde İzmir merkezli 12 ilde terör örgütlerine yönelik çalışma yaptıklarını belirterek, "Geniş kapsamlı bir operasyon oldu. Bölücü terör örgütü ve onunla birlikte hareket eden aşırı sol örgütlere yönelik uzun süreli bir çalışmaydı. Şu an itibarıyla 49 gözaltımız var. 51 hedefimiz vardı, 6 kişi de başka suçlardan cezaevinde bulunuyor. Diğer illerde gözaltına alınan şüpheliler İzmir'e getirilecek. Başarılı bir çalışma oldu, süreç devam ediyor.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.