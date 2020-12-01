YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. GÜNCELLEME - İzmir merkezli 39 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

GÜNCELLEME - İzmir merkezli 39 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

İZMİR HABERLERİ  | 01.12.2020 15:08 | Son Güncelleme

Örgütün sözde mahrem imamlarıyla irtibatları belirlenen 70'i muvazzaf 82 şüpheliden 72'si gözaltına alındı GÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 39 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda, örgütün sözde mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen 70'i muvazzaf 82 şüpheliden 72'si gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticileriyle görüştükleri öne sürülen tamamı uzman çavuş rütbesinde olmak üzere 70'i muvazzaf 82 şüpheliyi yakalamak amacıyla çalışma başlatıldı.

Polis ve jandarma ekiplerince İzmir merkezli 39 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 62'si muvazzaf 72 şüpheli, gözaltına alındı.

Şüphelilerin 60'ının Jandarma Genel Komutanlığı, 16'sının Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 5'inin Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 1'inin Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görev yaptığı öğrenildi.

Ayrıca, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarıyla veri paylaşımına dayalı müşterek yürütülen çalışma sonucunda, FETÖ ile iltisakları tespit edilen aralarında albay, yarbay ve binbaşı gibi üst rütbede subayların da bulunduğu toplam 848 askeri personelin ihraç işleminin başlatılması için bu konuda hazırlanan delilerin ilgili komutanlıklara gönderildiği belirtildi.

Öte yandan, 3 şüphelinin Kovid-19 olması sebebiyle gözaltı kararının iptal edildiği, 1 şüphelinin de farklı birimlerce yapılan operasyon neticesinde gözaltında olduğu tespit edildi.

Adreslerinde bulunamayan 6 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aşk bitti! Aşk bitti!
İzmir'de panik anları! Kötü haber geldiİzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

İzmir Namaz Vakitleri 1 Aralık Salı

İmsak
06:36
Sabah
08:03
Öğle
13:05
İkindi
15:37
Akşam
17:58
Yatsı
19:20

İzmir Nöbetçi Eczaneler 1 Aralık Salı

Sinem Su Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Dereli Eczanesi
Balcova
Gaye Eczanesi
Balcova
Çapuk Eczanesi
Bayindir
Mert Eczanesi
Bayrakli
Özyiğit Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.