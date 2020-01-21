YURTHABER
  4. GÜNCELLEME - İzmir merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonu: 21 gözaltı

GÜNCELLEME - İzmir merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonu: 21 gözaltı

İZMİR HABERLERİ  | 21.01.2020 09:21 | Son Güncelleme

İzmir merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 25 şüpheliden 21'i yakalandı - Gözaltına alınanlar arasında HDP Konak İlçe Eş Başkanı ve HDP İzmir il yönetiminde görev alan bazı isimlerin de bulunduğu bildirildi GÖZALTI SAYISI VE DETAYLAR EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 25 şüpheliden aralarında HDP Konak İlçe Eş Başkanı H.İ. ve il yöneticilerinin de bulunduğu 21'i yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında İzmir, Eskişehir, Konya ve Mardin'de 25 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Terörist başı Abdullah Öcalan'ın talimatıyla kurulup PKK/KCK terör örgütün talimatlarının daha geniş kitlelere yayılmasını sağlamak için oluşturulan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) isimli yapının faaliyetleriyle ilgili olarak yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda gerçekleştirilen operasyonda aralarında HDP Konak İlçe Eş Başkanı H.İ. ve HDP İzmir il yönetiminde görev alan şüphelilerin de bulunduğu 21 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda toplatma kararı bulunan basın ve yayın organları, 1 av tüfeği ve örgütsel döküman ele geçirildi.

Zanlıların Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERRezaletin böylesi! Sapık damat garson kızı sıkıştırıp...Rezaletin böylesi! Sapık damat garson kızı sıkıştırıp...
Seferihisar’daki Düzce Mahallesi’nin çevresini değiştirecek projelerSeferihisar’daki Düzce Mahallesi’nin çevresini değiştirecek projeler
Torbalı’daki şenlik çocukları eğlendirecekTorbalı’daki şenlik çocukları eğlendirecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
KCK Operasyon PKK Polis Savcılık

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir Namaz Vakitleri 21 Ocak Salı

İmsak
06:53
Sabah
08:18
Öğle
13:27
İkindi
16:04
Akşam
18:27
Yatsı
19:47

İzmir Nöbetçi Eczaneler21 Ocak Salı

Hazal Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Burcu Eczanesi
Balcova
Göksel Eczanesi
Balcova
Çapuk Eczanesi
Bayindir
Birancı Eczanesi
Bayrakli
Mert Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Türkiye bu cinayetleri konuşuyor! İlk ifadesi ortaya çıktı

Türkiye bu cinayetleri konuşuyor! İlk ifadesi ortaya çıktı

İzmir'deki peş peşe cinayetlerle ilgili yeni gelişme

İzmir'deki peş peşe cinayetlerle ilgili yeni gelişme

Kültürpark Çocuk Keşif Atölyeleri Merkezi açıldı

Kültürpark Çocuk Keşif Atölyeleri Merkezi açıldı

İzmir'de devrilen hurda yüklü tırın sürücüsü öldü

İzmir'de devrilen hurda yüklü tırın sürücüsü öldü

İzmir-Kanada arasında sağlık köprüsü

İzmir-Kanada arasında sağlık köprüsü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.