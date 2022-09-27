YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. GÜNCELLEME - İzmir merkezli 6 ilde 16 şüpheliye yönelik FETÖ operasyonu

GÜNCELLEME - İzmir merkezli 6 ilde 16 şüpheliye yönelik FETÖ operasyonu

27.09.2022 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gözaltı kararı verilen 2'si muvazzaf 4 asker ile 12 eski askeri okul öğrencisinden 13'ü yakalandı GÖZALTI SAYISI EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 16 şüpheliden 13'ü yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK yapılanmasında yer aldıkları ve ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurdukları tespit edilen 1'i Kara Kuvvetleri, 2'si Hava Kuvvetleri, 1'i Jandarma Genel Komutanlığına mensup 2'si muvazzaf 4 asker ile darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen 12 askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için İzmir merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Firari 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldüİzmir'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
İzmir'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldüİzmir'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
GÜNCELLEME - 2 - Gaziantep'te çocuk cesedi bulunmasına ilişkin 3 gözaltıGÜNCELLEME - 2 - Gaziantep'te çocuk cesedi bulunmasına ilişkin 3 gözaltı
Anahtar Kelimeler:
tsk

İzmir Namaz Vakitleri 28 Eylül Çarşamba

İmsak
05:36
Sabah
06:57
Öğle
13:07
İkindi
16:29
Akşam
19:07
Yatsı
20:23
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yasak aşkını taksi şoförü ortaya çıkardı! ''Benim taksim''

Yasak aşkını taksi şoförü ortaya çıkardı! ''Benim taksim''

12 yaşındaki çocuğa dört arkadaşı toplu tecavüz etti

12 yaşındaki çocuğa dört arkadaşı toplu tecavüz etti

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Metrelerce arkasından koştu! Yakalayınca öldüresiye dövdü

Metrelerce arkasından koştu! Yakalayınca öldüresiye dövdü

Köpeği, ağzına dışkısını yaptı! O anı fotoğraflamayı ihmal etmedi

Köpeği, ağzına dışkısını yaptı! O anı fotoğraflamayı ihmal etmedi

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.