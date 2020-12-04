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GÜNCELLEME - İzmir merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 7 eski polis tutuklandı

İZMİR HABERLERİ  | 04.12.2020 23:17 | Son Güncelleme

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İZMİR (AA) - İzmir merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 eski polis tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir, İstanbul, Amasya, Denizli, Balıkesir ve Afyonkarahisar'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan, FETÖ'nün sözde "mahrem imamları" ile irtibatları belirlenen, meslekten ihraç edilmiş 40 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Farklı illerdeki 3 zanlının da Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadeleri alındı. Kovid-19 hastası bir şüphelinin de serbest bırakıldığı öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen 43 zanlıdan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 36'sı adli kontrol şartıyla salıverildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün sözde "mahrem imamları" ile irtibatları belirlenen meslekten ihraç edilmiş 44 eski polis, 1 Aralık'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

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