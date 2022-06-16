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GÜNCELLEME - İzmir'de 18 gün önce otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

16.06.2022 23:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AĞABEY İLE RÖPORTAJ EKLENDİ

GÜNCELLEME - İzmir'de 18 gün önce otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

İZMİR (AA) - İzmir'in Karaburun ilçesinde otomobilin çarptığı kişi tedavi gördüğü hastanede 18 gün sonra hayatını kaybetti.

29 Mayıs'ta Mordoğan Mahallesi Ayıbalığı Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Polat Dörtköşe, Ege Ö'nün (23) kullandığı 35 JF 557 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Sağlık ekiplerince Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Dörtköşe, dün yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan otomobil sürücüsü yeniden gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Dörtköşe, Karaburun'un ilçesinin Mordoğan Mahallesi'nde ikindi namazına müteakip kılınan namazın ardından Eski Mordoğan Mezarlığı'na defnedildi.

Ağabey Sinan Dörtköşe, AA muhabirine, kardeşinin elektrikçi olduğunu, kazanın yaşandığı gün karşı komşularının evine elektrik tamiri için gittiğini söyledi.

Kardeşine çarpan sürücünün tüm yol boyunca aracı zikzak yaparak getirdiğini, alkollü olduğunu iddia eden Dörtköşe, "Zaten bu videoda da var, arkadaşları çekiyor. Makas yapıyor kardeşimin önündeki araç sürücülerinin söylediğine göre kardeşim o sürücüyü görüyor ve geri gidiyor. Ama o kardeşimin üzerine sürüyor. Kardeşim bana, 'abi üzerime sürdü, tanıyor muyuz? ayaklarımı hissetmiyorum." dedi.

Dörtköşe, kardeşinin vücudunun birçok yerinde kırıklar meydana geldiğini, ameliyatının 12 saat sürdüğünü ifade etti.

En son hastanede aralarında geçen konuşmayı hala unutamadığını belirten Dörtköşe, "En son bana sağlık istediğini söyledi. Onun sabahında yoğun bakım servisine aldılar. 10 gündür kafası yerinde değildi. Halüsinasyon görüyordu. Dava süreci başlayacak. Alabildiğince ceza alsın. Başka canlar yanmasın." şeklinde konuştu.

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