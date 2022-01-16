GÜNCELLEME - İzmir’de 313 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde 313 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zeytineli Mahallesi Çakmak Koyu'na operasyon düzenledi.

Operasyonda 115'i Afganistan, 112'si Bangladeş, 45'i Somali, 21'i Suriye, 11'i Eritre, 5'i Pakistan, 2'si Yemen, 1'i Filistin ve 1'i İran uyruklu 313 düzensiz göçmen ile organizatör oldukları değerlendirilen 2 kişi yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği bildirildi.

Gözaltına alınan S.G. ve E.K. ise işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.G. sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. E.K. ise tutuklandı.



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