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GÜNCELLEME - İzmir'de ağaçlandırma sahasına sıçrayan yangın kontrol altına alındı

16.07.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME - İzmir'de ağaçlandırma sahasına sıçrayan yangın kontrol altına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'de tarım arazisinde başlayıp ağaçlandırma sahasına sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Aliağa ilçesine bağlı Yenişakran Mahallesi ile Bergama ilçesine bağlı Kaşıkçı Mahallesi arasındaki tarım arazisinde yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Kaşıkçı Mahallesi'ndeki ağaçlandırma sahasına sıçradı.

Haber verilmesi üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 4 uçak, 11 arazöz ve 2 dozer ile yangına müdahale edildi.

Yaklaşık 1,5 hektarlık alanda hasara neden olan yangın, kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

İzmir'de ağaçlandırma sahasındaki yangına müdahale ediliyor

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yangın yenişakran

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