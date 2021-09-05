GÜNCELLEME - İzmir'de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Yenice Mahallesi yakınında zeytin ağaçlarının olduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Bir helikopter, 10 arazöz ve 4 su tankeriyle müdahale edilen yangın, yerleşim yerleri ve ormana sıçramadan söndürüldü.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
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