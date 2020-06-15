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GÜNCELLEME - İzmir'de alev alan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İZMİR HABERLERİ  | 15.06.2020 15:57 | Son Güncelleme

Araçtan çıkmayı başaran biri çocuk 2 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi YARALILARIN İSİMLERİ VE DETAYLAR EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'de bariyerlere çarparak alev alan otomobildeki iki kişi yaşamını yitirdi, araçtan çıkmayı başaran biri çocuk 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İzmir-Çeşme otoyolunda İzmir yönüne giden 35 AH 256 plakalı otomobil, Alaçatı gişeleri yakınında bariyerlere çarparak alev aldı.

Otomobilden sıçrayan alevler, yol kenarındaki otların tutuşmasına neden oldu. Yanan araçtan biri çocuk biri kadın iki kişi çıkmayı başardı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı helikopterlerin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

Araçtan kendi imkanlarıyla çıkmayı başaran Özden ve küçük yaştaki Kayra Karamuk, ilk müdahalelerinin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Çeşme Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vücutlarında yanıklar olduğu öğrenilen çocuk ve kadın, ambulans helikopterle Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Araçta yapılan incelemede kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişinin cesedi bulundu. Cenazeler, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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