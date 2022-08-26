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GÜNCELLEME - İzmir'de bir kişi oğlu tarafından bıçakla yaralandı

26.08.2022 04:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HAMİLE YARALININ BEBEĞİNİ KAYBETTİĞİ BİLGİSİ EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde oğlu tarafından bıçakla yaralanan hamile kadın, kaldırıldığı hastanede bebeğini kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Fuat Edip Baksı Mahallesi'nde yaşayan E.Y. ile oğlu Y.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Y.A, tartışma sırasında annesi E.Y'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

E.Y, sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede ameliyata alınan hamile E.Y, tüm müdahalelere rağmen bebeğini kaybetti.

Y.A, polis ekiplerince olayda kullandığı suç aletiyle gözaltına alındı.

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İzmir Bayraklı bıçak yaralı

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