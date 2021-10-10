GÜNCELLEME - İzmir'de evde bıçaklanmış bulunan iki genç hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde evde bıçaklanmış halde bulunan biri kadın iki genç, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'ndeki evden gürültü geldiğinin bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin yardımıyla içeri giren polis, evde Sena A. (24) ve İlkay A'yı (25) bıçaklanmış buldu.

Sağlık ekipleri, İlkay A'nın öldüğünü belirledi, ağır yaralı Sena A'yı Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırdı.

İlkay A'nın kız arkadaşı Sena A'yı bıçakla yaralayıp intihar ettiği öne sürüldü.

İlkay A'nın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Hastanede tedavi altına alınan Sena A. da müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.



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