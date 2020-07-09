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GÜNCELLEME - İzmir'de gemiyle yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla yakalanan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı

İZMİR HABERLERİ  | 09.07.2020 19:47 | Son Güncelleme

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'de gemiyle yurt dışına geçirilmeye çalışılan 276 sığınmacının yakalandığı olayda, organizatör oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçaklığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ile Sahil Güvenlik Ege Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İfadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri öğrenilen şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

İzmir'de 7 Temmuz'da balıkçı barınağında yanaşan bir gemiye düzenlenen operasyonda kapalı ve hava almayan bölmede aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Bangladeş, Suriye, Orta Afrika, Somali ve İran uyruklu 276 sığınmacı tespit edilmiş, 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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