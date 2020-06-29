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GÜNCELLEME - İzmir'de hasta ve yakınlarınca darbedilen iki doktor hastaneye kaldırıldı

İZMİR HABERLERİ  | 29.06.2020 19:32 | Son Güncelleme

Olayla ilgili biri kadın 3 kişi gözaltına alındı ŞÜPHELİLERİN GÖZALTINA ALINMASI, DOKTORLARIN AÇIKLAMASI EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde iki doktor, hasta ve yakınlarınca darbedildi.

Alınan bilgiye göre, Karabağlar 4 Nolu Aile Sağlığı Merkezine gelen iki kişi, muayene için aile hekimi Savaş Avcı'nın odasına gitti. Doktorun maske takma uyarısında bulunması üzerine tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesinin ardından dışarıda bekleyen hasta yakını da içeri girdi ve biri kadın 3 kişi Avcı'yı darbetti.

Araya girmek isteyen aile hekimi Mehmet Akça da kafasına sert cisimle vurularak yaralandı.

Hasta ve yakınları olay yerinden kaçtı, aile sağlığı merkezine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralı iki doktor, ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, darbedilen iki doktoru hastanede ziyaret ederek olaya ilişkin bilgi aldı.

Akça, hastanenin acil servisinde yapılan tedavinin ardından beyin cerrahisi servisinde tedavi altına alınırken, Avcı ise taburcu edildi.

Avcı, hastanede AA muhabirine yaptığı açıklamada, aile sağlığı merkezine gelen kişileri maske takmadıklarını görmesinin ardından uyardığını, tartışmanın arbedeye dönüşmesinin ardından 3 kişinin kendilerine saldırdığını belirtti.

Savaş Avcı, "Hastalar önce bana saldırdı. Doktor arkadaşım olaylar büyüyünce müdahil oldu. İkimizi de darbettiler. Rapor aldık ve şikayetçi olduk." dedi.

Akça ise yaşanan olayın kendisini çok üzdüğünü anlatırken, "Aile sağlığı merkezine gelen kişi maskesizdi. Ben de takmasını istedim. Bana 'ben denizden geliyorum. Bana kimse maske tak demedi.' dedi. Ben de cezası var, İzmir'de maske takma zorunluğu geldi, merkezin dışına çıkın dedim. O da bana 'beni kimse kovamaz" dedi." şeklinde konuştu.

Tartışmanın büyümesi üzerine şahsın kendisine küfür ettiğini savunan Akça, "Savaş Bey geldi. Onlarla tekrar diyaloğa girdi. Sonra ona saldırdılar. Ben de onlara müdahale ettim. Kafama vurdular. Arkadaşlarım hemen polisi aradı. Bize bu saldırıyı yapanların ceza almalarını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sağlık merkezindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Ekipler, olaya karıştığı belirlenen kadın Ç.Ş. (37) ile Ç.D. (21) ve Ç.V'yi (18) gözaltına aldı.

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