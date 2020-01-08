GÜNCELLEME - İzmir'de kadavradan organ nakli sonrasında üçüncü ölüm

- Başhekimlikten açıklama

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliğinden yapılan açıklamada, 15 Aralık 2019'da beyin ölümü gerçekleşen Filiz Tekin'in ailesi tarafından bağışlanan organlarının, gerekli tahlil ve testlerin yapılmasının ardından Sağlık Bakanlığı tarafından da alınan onayla uygun hastalara nakledildiği hatırlatıldı.

Nakil yapılan 3 hastanın hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Nakil yapılan üç hastamız, sağlık durumlarının ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesine alınmıştır. İki hastamız, tüm müdahalelerimize rağmen geçen hafta yaşamını yitirmiştir. Yoğun bakım ünitemizde tedavisi süren üçüncü hastamız, tüm imkanlarımızı seferber etmemize rağmen bugün hayatını kaybetmiştir. Nakil süreci başarılı geçmesine rağmen hastalarımızı henüz belirleyemediğimiz bir nedenle kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu süreçte rektörlüğümüz tarafından başlatılan inceleme devam etmektedir. Yapılan ilk incelemelerde, nakil öncesi, nakil aşaması ve nakil sonrasında izlenen tüm yolların prosedürlere uygun olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte konuyla ilgili incelemeler devam etmektedir. Kesin neticelere ulaşıldığında kamuoyuyla paylaşılacaktır."