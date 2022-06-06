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GÜNCELLEME - İzmir'de karşı şeride geçen kamyonun karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

06.06.2022 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde, karşı şeride geçen kamyonun, hafif ticari araca çarpması sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin de yaralandığı kazada gözaltına alınan kamyon sürücüsü tutuklandı.

Osman Ö'nün kullandığı 45 AFK 127 plakalı kamyon, Mürselpaşa Bulvarı Şaraphane Köprüsü mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta şeritteki bariyerleri aşarak karşı şeritte seyir halindeki Mehmet Emin Çapkınoğlu idaresindeki 34 BCU 836 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kontrolden çıkan kamyon Şaraphane Köprüsü'nden aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptığı incelemede, hafif ticari araçtaki Hülya Çapkınoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan hafif ticari araçtaki aynı aileden 4 kişi ile kamyon sürücüsü çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Çapkınoğlu'nun cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan kamyon sürücüsü Osman Ö'nün ilk ifadesinde, aracın bir anda kontrolden çıktığını ve durumu anlayamadığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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