YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. GÜNCELLEME - İzmir'de kaybolan bipolar bozukluğu olan kadın bulundu

GÜNCELLEME - İzmir'de kaybolan bipolar bozukluğu olan kadın bulundu

13.01.2021 17:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

GÜNCELLEME - İzmir'de kaybolan bipolar bozukluğu olan kadın bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan bipolar bozukluğu olan 66 yaşındaki Nurgül Özalp, ilçedeki bir kırtasiyede bulundu.

Örnekköy Mahallesi'nde tek başına yaşayan ve uzun süredir bipolar bozukluğu tedavisi gören Nurgül Özalp'e telefonla ulaşamayan ailesi, eve gitti.

Evde kendileri için yazılmış bir not bulan aile, Özalp'in hayatından endişe ederek polise kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar üzerine polis ekipleri Özalp'in bulunması için çalışma başlattı.

Özalp'in bir kırtasiyede olduğunu gören vatandaşlar, durumu yakınlarına bildirdi.

Kırtasiyede bulunan kadın, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü.

Özalp'in sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Daha önce de kaybolduğu bildirilen Özalp'in kırtasiyeye telefonunu şarj etmek için gittiğini söylediği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kimler koronavirüs aşısı olacak? Sıralama netleştiKimler koronavirüs aşısı olacak? Sıralama netleşti
Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımıAlanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımı

İzmir Namaz Vakitleri 13 Ocak Çarşamba

İmsak
06:54
Sabah
08:21
Öğle
13:25
İkindi
15:57
Akşam
18:19
Yatsı
19:40

İzmir Nöbetçi Eczaneler13 Ocak Çarşamba

Barın Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Baltacı Eczanesi
Balcova
Şifa Eczanesi
Balcova
Umut Eczanesi
Bayindir
Arda Işık Eczanesi
Bayrakli
Eskişehir Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Petrescu sağlık kontrolünden geçti

Petrescu sağlık kontrolünden geçti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Otomobil takla attı: 1 yaralı

Otomobil takla attı: 1 yaralı

SAÜ’nün 10 öğrencisi, TÜBİTAK’ın ‘STAR’ projesinde yer alacak

SAÜ’nün 10 öğrencisi, TÜBİTAK’ın ‘STAR’ projesinde yer alacak

Diğer Haberler

‘Yörükler ve Derici Yörükleri Tarihi’ isimli kitabın dağıtımı sürüyor

‘Yörükler ve Derici Yörükleri Tarihi’ isimli kitabın dağıtımı sürüyor

Menemenspor Teknik Direktörü Ümit Karan: "Yüreğimizi ortaya koymamız gerekiyor"

Menemenspor Teknik Direktörü Ümit Karan: "Yüreğimizi ortaya koymamız gerekiyor"

Başkan Gümrükçü, ödül alan belediye başkanlarını tebrik etti

Başkan Gümrükçü, ödül alan belediye başkanlarını tebrik etti

GÜNCELLEME - Menemen Belediye Başkan Vekili, kura çekimiyle AK Parti'nin adayı Aydın Pehlivan oldu

GÜNCELLEME - Menemen Belediye Başkan Vekili, kura çekimiyle AK Parti'nin adayı Aydın Pehlivan oldu

EİB’den yapılan tarım ürünleri ihracatı 5 milyar doları aştı

EİB’den yapılan tarım ürünleri ihracatı 5 milyar doları aştı

İzmir'de sele kapılan motosikletin sürücüsü o anları anlattı

İzmir'de sele kapılan motosikletin sürücüsü o anları anlattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.