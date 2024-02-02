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  4. İzmir'de metro istasyonunda çıkan bıçaklı kavgaya ilişkin 2 kişi tutuklandı

İzmir'de metro istasyonunda çıkan bıçaklı kavgaya ilişkin 2 kişi tutuklandı

AA AA
02.02.2024 07:09 | Son Güncelleme:
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İzmir'in Bornova ilçesindeki metro istasyonunda 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 2 kişi tutuklandı.

Emirhan Yıldız (19) ve S.Y. (19) ile K.P. (17) ve Y.K. (19) arasında Bornova'daki metro istasyonunda henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emirhan Yıldız ve kuzeni S.Y. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yıldız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. S.Y'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan K.P. ve Y.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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metro istasyonu

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