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GÜNCELLEME - İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

08.08.2022 21:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Gaziemir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Beyazevler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 2 uçak, 12 arazöz yangın bölgesine sevk edildi.

Havadan ve karadan yürütülen çalışmayla yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları yapılıyor.

İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

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