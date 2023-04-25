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İzmir'de silahlı ve bıçaklı saldırıya uğrayan kişi öldü

25.04.2023 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Konak ilçesinde silahlı ve bıçaklı saldırıya uğrayan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, 2 şüpheli yakalandı.

İzmir'de silahlı ve bıçaklı saldırıya uğrayan kişi öldü

Atilla Mahallesi İnönü Caddesi'nde Mehmet Aydın (42), yanına gelen kimliği belirlenemeyen kişilerce silahlı ve bıçaklı saldırıya uğradı.

Olay sonrası şüpheliler bir otomobille kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mehmet Aydın, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Evli ve 5 çocuğu olduğu öğrenilen Aydın'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işleminin ardından defnedilmek üzere yakınlarınca Tekirdağ'a götürüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıya ilişkin yürüttüğü çalışma kapsamında S.Y. ve A.E'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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