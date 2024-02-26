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Gİzmir'de yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

AA AA
26.02.2024 08:21
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, biri ağır 3 kişi yaralandı.

Gİzmir'de yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

H.A. (55) yönetimindeki Kamil Koç firmasına ait 34 EHC 916 plakalı yolcu otobüsü İzmir-Ankara kara yolu Halilbeyli Kavşağı'nda Abdullah Demir'in (32) kullandığı 48 BY 621 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle otomobil ve otobüs yaklaşık 200 metre sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine İzmir ve Manisa'dan ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü Demir ile yolcu konumundaki H.D. (31), M.E. (61) ve E.D. (23) yaralandı.

İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü ile H.D'yi bulundukları yerden çıkardı.

Olay yerindeki müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Abdullah Demir yaşamını yitirdi. H.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma, otobüs sürücüsü H.A'yı gözaltına aldı.

Öte yandan firma tarafından bölgeye gönderilen başka bir otobüsle yolcular seferlerine devam etti.

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