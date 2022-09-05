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GÜNCELLEME - İzmir'de yurt dışına kaçma hazırlığı yapan 3 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı

05.09.2022 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla haklarında soruşturma ile dava açılan ve deniz yoluyla yurt dışına kaçma hazırlığı yapan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığı, FETÖ üyeliğinden aranan veya yargılanmaları süren kişilerin deniz yoluyla yurt dışına kaçmayı planladıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı koordinesinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda meslekten ihraç edilen öğretmen T.U.A, astsubay M.T. ve psikolog Ö.E, liman bölgesinde tekneyle Yunanistan'ın Sakız Adası'na kaçmaya çalıştıkları sırada yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.U.A, ve M.T. tutuklandı, Ö.E. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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