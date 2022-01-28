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GÜNCELLEME - İzmir'deki kuyumcu soygununun zanlısı yakalandı

28.01.2022 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ZANLININ EMNİYETTEKİ İFADESİ EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde bir kuyumcuyu tabancayla tehdit ederek 55 bin lira değerinde altın ve para gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, 24 Ocak'ta Bornova ilçesi Altındağ semtindeki kuyumcunun altın ve paralarını gasbeden yüzünde medikal maske, başında bere bulunan şüphelinin İ.A. (29) olduğunu belirledi.

Şüpheli, olayda kullandığı tabanca ve yağma sonucu kuyumcudan elde ettiği altın ve paralarla yakaladı.

Zanlı İ.A, polise verdiği ifadesinde maddi sıkıntı içinde olduğunu, yakın çevresinden borç para aldığını, bunu da kripto parada kaybettiği için soygunu gerçekleştirdiğini, yaptığından pişman olduğunu anlattı.

Emniyetteki işlemlerin ardından nitelikli yağma suçundan adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

Altındağ semtindeki kuyumcu dükkanına 24 Ocak'ta gelen şüpheli, kuyumcuyu tabancayla tehdit etmiş, altın ve paralarını gasbetmişti.

Olay iş yerinin güvenlik kamerasına da yansımıştı.

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