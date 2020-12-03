GÜNCELLEME - İzmir'deki suç örgütüne yönelik operasyonda yarım milyar liralık mal varlığına el konuldu

Birçoğu Türk asıllı Alman vatandaşı olan şüphelilerin, İzmir'deki bu ofislerden telefonla aradıkları Alman vatandaşlarını, "Suça karıştınız. Polis olarak sizi güvence altına alacağız." diyerek ikna ettikleri, paralarını, bu ülkelerdeki örgüt üyeleri aracılığıyla aldıkları ve Türkiye'ye getirdikleri öğrenildi.

Başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın değişik ülkelerindeki yabancı şahıslara yönelik nitelikli dolandırıcılık ve buradan elde ettikleri suç gelirlerini Türkiye'ye getirdikleri ileri sürülen örgüt mensuplarının, İzmir'de 5 farklı bölgede ofis açtıkları, zaman zaman adreslerini değiştirdikleri bu ofislere, mesaiye gider gibi gittikleri kaydedildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, "suç örgütü kurma ve yönetme", " nitelikli dolandırıcılık " ve "suç gelirlerini aklama" suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında dün düzenlenen eş zamanlı operasyonla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

İZMİR (AA) - İzmir'de çağrı merkezleri kurarak Alman vatandaşlarını dolandırdıkları, elde ettikleri suç gelirlerini kuryeler vasıtasıyla Türkiye'ye getirip aklamaya çalıştıkları öne sürülen suç örgütü üyelerine yönelik operasyon da, örgüt üyeleri üzerine kayıtlı yarım milyar liralık mal varlığına el konuldu, gözaltına alınan zanlı sayısı 35'e çıktı.

- Yaklaşık 500 milyon lira değerinde gayrimenkul, araç, altın ve paraya el kondu

Örgüt üyelerinin, Türkiye getirdikleri paralarla, gayrimenkul aldıkları ve şirket açtıkları belirlendi.

Soruşturma kapsamında örgüt üyelerine ait biri inşaat halinde toplam 150 milyon lira değerindeki 3 otel, lüks semtlerde değeri 200 milyon liraya yakın 87 gayrimenkul, değişik marka ve modelde değeri yaklaşık 50 milyon lira olan 41 araç bulunduğu tespit edildi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda yaklaşık 1,5 milyon avro, 200 bin dolar, 150 bin lira ile 5 kilograma yakın altın, 20-25 Rolex marka kol saati, 5 değişik çap ve ebatlarda ruhsatsız silah ele geçirildi.

Ekiplerce, toplam 500 milyon lira değerinde gayrimenkul, araç, altın, değerli saat ve nakit paraya el konuldu.

- Polis, adreslere "Kovid denetimi yapacağız" diye girmiş

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin, operasyon öncesinde 6 ay boyunca teknik ve fiziki takibi içeren hazırlık yaptığı belirtildi.

Çevik Kuvvet ile Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle 250 polisin katılımıyla İzmir'deki 48 adrese düzenlenen operasyonda, polisin adreslere "Kovid-19 denetimi yapıyoruz" diyerek girdiği ve şüphelileri gözaltına aldığı kaydedildi.