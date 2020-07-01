YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. GÜNCELLEME - İzmir'in Urla ilçesinde orman yangını çıktı

GÜNCELLEME - İzmir'in Urla ilçesinde orman yangını çıktı

İZMİR HABERLERİ  | 01.07.2020 16:10 | Son Güncelleme

YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yağcılar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına 3 helikopter, 10 arazöz ve bir yangın söndürme uçağıyla müdahale edildi.

Yangın müdahalelerin sonunda kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Muhtar Mehmet Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangına kısa sürede müdahale edildiğini söyledi.

Çalışmalara bölge insanlarının da katıldığını belirten Doğan, "Yangın söndürme uçağı çok etkili oldu. Rüzgara rağmen yangın büyümeden kontrol altına alındı. Ucuz atlattık diyebilirim." şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Normalleşme takviminde yeni dönem!Bugün itibariyle başladı Normalleşme takviminde yeni dönem!Bugün itibariyle başladı
İzmir'de panik anları! Kötü haber geldiİzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir Namaz Vakitleri 1 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:55
Sabah
05:44
Öğle
13:20
İkindi
17:14
Akşam
20:46
Yatsı
22:28

İzmir Nöbetçi Eczaneler 1 Temmuz Çarşamba

Büyük Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Burcu Eczanesi
Balcova
Spil Eczanesi
Balcova
Pınar Eczanesi
Bayindir
Kızıl Eczanesi
Bayrakli
Özgül Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Gaziemir’de hareket zamanı

Gaziemir’de hareket zamanı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İzmir'de Trafik Kazası: 1 Ölü

İzmir'de Trafik Kazası: 1 Ölü

Nasıl öleceğini babasına anlattı

Nasıl öleceğini babasına anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.