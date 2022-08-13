GÜNCELLEME- Kadıköy'de öldürülen Mihriban Arduç'un katil zanlısı tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de silahla vurularak öldürülen Mihriban Arduç'un katil zanlısı Hakan Asilkan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmanağa Mahallesi'nde faaliyet gösteren kafede bir şüphelinin silah kullandığı bilgisi üzerine olay yerine gitti.

Ekipler, söz konusu adreste yaptıkları kontrolde, Mihriban Arduç'un (63) kafeyi birlikte işlettiği Hakan Asilkan (63) tarafından silahla vurulduğunu ve şüphelinin olay yerinden kaçtığını belirledi.

Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilen Mihriban Arduç'un, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, Hakan Asilkan'ı Bostancı'da gözaltına aldı. Şüphelinin olayda kullandığı silah da ele geçirildi.

Asilkan'ın, ''kasten yaralama'' suçundan emniyette kaydı bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Asilkan, savcılık sorgusundan sonra ''kasten öldürme'' suçundan tutuklanması istemiyle mahkemeye gönderildi.

Hakan Asilkan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



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