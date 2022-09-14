GÜNCELLEME - Kadıköy'de seyir halindeki kamyonun çevre yoluna düşmesi sonucu sürücü yaralandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kadıköy'de hafriyat yüklü kamyonun 5 metre yükseklikten çevre yoluna düşmesi nedeniyle ulaşıma kapanan İstanbul 1. Çevre Yolu'nda çalışmalar sürüyor.

İstanbul 1. Çevre Yolu Fikirtepe mevkisi Yıldırım Sokak'ta freni boşalan Celal Ekşioğlu (31) idaresindeki 59 VG 526 plakalı kamyon, yaklaşık 5 metre yükseklikten çevre yoluna düştü.

Araçtan son anda atlayan sürücü Ekşioğlu vatandaşlar tarafından yaralı halde İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada kamyondaki hafriyat yola dağılırken, aracın ön kısmı hurdaya döndü.

İtfaiye ve polis ekipleri yola devrilen kamyonda başka kimsenin olup olmadığını tespit etmek için çalışma yaparken, kazayı gören vatandaşlar olay yerindeki çalışmaları izleyerek cep telefonuyla görüntü ve fotoğraf çekti.

Kaza nedeniyle saat 03.30'dan itibaren İstanbul 1. Çevre Yolu Edirne istikameti trafiğe kapandı. Sabah işe gitmek için bu güzergahı kullanan sürücüler alternatif yollara yönlendirildi. Bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Ekiplerin çalışması devam ediyor.



