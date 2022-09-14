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GÜNCELLEME - Kadıköy'de seyir halindeki kamyonun çevre yoluna düşmesi sonucu sürücü yaralandı

14.09.2022 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YOLUN AÇILMASI İÇİN ÇALIŞMALARIN SÜRMESİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Kadıköy'de seyir halindeki kamyonun çevre yoluna düşmesi sonucu sürücü yaralandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kadıköy'de hafriyat yüklü kamyonun 5 metre yükseklikten çevre yoluna düşmesi nedeniyle ulaşıma kapanan İstanbul 1. Çevre Yolu'nda çalışmalar sürüyor.

İstanbul 1. Çevre Yolu Fikirtepe mevkisi Yıldırım Sokak'ta freni boşalan Celal Ekşioğlu (31) idaresindeki 59 VG 526 plakalı kamyon, yaklaşık 5 metre yükseklikten çevre yoluna düştü.

Araçtan son anda atlayan sürücü Ekşioğlu vatandaşlar tarafından yaralı halde İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada kamyondaki hafriyat yola dağılırken, aracın ön kısmı hurdaya döndü.

İtfaiye ve polis ekipleri yola devrilen kamyonda başka kimsenin olup olmadığını tespit etmek için çalışma yaparken, kazayı gören vatandaşlar olay yerindeki çalışmaları izleyerek cep telefonuyla görüntü ve fotoğraf çekti.

Kaza nedeniyle saat 03.30'dan itibaren İstanbul 1. Çevre Yolu Edirne istikameti trafiğe kapandı. Sabah işe gitmek için bu güzergahı kullanan sürücüler alternatif yollara yönlendirildi. Bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Ekiplerin çalışması devam ediyor.

Kadıköy'de seyir halindeki kamyonun çevre yoluna düşmesi sonucu sürücü yaralandı

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trafik kazası Kadıköy kamyon hafriyat kamyonu

İstanbul Namaz Vakitleri 14 Eylül Çarşamba

İmsak
05:09
Sabah
06:36
Öğle
13:05
İkindi
16:36
Akşam
19:24
Yatsı
20:45
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

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