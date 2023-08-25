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Kağıthane’de bir adrese yapılan operasyonda yaralanan polis memuru şehit oldu

25.08.2023 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Kağıthane’de düzenlediği operasyonda çıkan çatışmada yaralanan polis memuru Hakan Telli, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Kağıthane’de bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyon sırasında şüphelilerin silahla karşılık vermesinin ardından çatışma çıktı.

Çatışma sırasında bazı polis memurlarının ve şüphelilerin yaralandığı öğrenildi.

Bazı şüpheliler olay yerinden kaçarken, emniyet birimleri olay yerinde geniş güvenlik çemberi oluşturdu.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, gelen ihbar üzerine olay yerine giden ekibe, adrese girişleri esnasında içerideki şüpheliler tarafından uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açıldığı bilgisi verildi.

Açıklamada, "Binadan açılan ateş sonucu operasyonda görevli Hakan Telli ve A.Y.Ç. isimli polis memurlarımız ağır şekilde yaralanmıştır. Adrese çağırılan takviye ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen müdahale neticesinde D.A. isimli şahıs ölü, O.A. isimli şahıs yaralı, G.D, K.T. ve A.A. isimli şahıslar ise sağ olarak ele geçirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Operasyonda yaralanan polis memuru Hakan Telli’nin kaldırıldığı hastanede şehit olduğu kaydedilen açıklamada, diğer yaralı polis memuru A.Y.Ç’nin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Şehit polis memuru Hakan Telli için bugün saat 11.00’de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde tören düzenlenecek.

Evli ve 2 çocuk babası Telli’nin naaşının, törenin ardından memleketi Tokat’a gönderileceği bildirildi.

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Kağıthane operasyon

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