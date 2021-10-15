GÜNCELLEME - Kahramanmaraş merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Suriye'deki çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri iddia edilen 5 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kahramanmaraş, İstanbul ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonda Y.A, A.A, A.F, H.H. ve M.K. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı tutuklandı.



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