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  4. GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonunda 1 kişi tutuklandı

GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonunda 1 kişi tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 07.10.2020 18:12 | Son Güncelleme

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Kahramanmaraş'ta, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu A.H, Y.S. ve M.D'nin terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri bilgisini aldı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda çalışma başlatan ekipler, kent merkezinde belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda şüphelileri yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.D. tutuklandı, A.H. ve Y.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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