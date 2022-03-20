GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta hemzemin geçitte trene çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde hemzemin geçitte hareket halindeki trene çarpan kamyondaki iki kişi yaralandı.

Mesut O. yönetimindeki 46 ACA 293 plakalı hayvan taşıyan kamyonet, Fatih Mahallesi kontrolsüz hemzemin geçitte duramayarak Malatya istikametinden gelen hareket halindeki trenle çarpıştı.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ve Erhan O, 112 Acil Servis ekiplerince Türkoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan demir yolu kazaya karışan aracın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Öte yandan kamyonetin sahibi Yaşar Orçan, gazetecilere, kazada araçtaki yüklü olan 41 küçükbaş hayvanın telef olduğunu söyledi.



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