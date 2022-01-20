GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta mahsur kalan hamileyi ambulans helikopter hastaneye ulaştırdı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan kırsal mahallede mahsur kalan hamile kadın, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Sadıklı Mahallesi kırsalında doğum sancıları başlayan 8 aylık hamile Melek Tıraş'ı (26) hastaneye götürmek isteyen yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Bölgede yaklaşık 1 metre kar olduğu ve yolun kapalı olduğu bilgisini alan ekipler, Sağlık Bakanlığı Hava Ambulans Operasyon Merkezi'nden ambulans helikopter talebinde bulundu.

Bölgeye sevk edilen ambulans helikopter, mahalleli tarafından hazırlanan alana iniş yaptı.

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından sedyeyle helikoptere taşınan Tıraş, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Tıraş, sağlıklı bir erkek çocuğu dünyaya getirdi.

- "Beni battaniye ile götürdüler"

Anne Melek Tıraş, AA muhabirine, kendisini hastaneye ulaştıran sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Gece saat 12.00'de kanamam vardı. Sağ olsun yakınlarım ilgilileri aradı. Yollar kapalıydı. Eşim belediyeyi aradı. Oradan helikopteri aradılar. Köyümüz karlıydı, yollar kapalıydı. Biraz bekledik, helikopter geldi. Beni battaniye ile götürdüler, yürüyemedim. Ameliyatlı yerim ağrıyordu." diye konuştu.

KSÜ Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı Doç. Dr. Bülent Köstü de Tıraş ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hastamız 40 haftalık günü dolmuşken acil şekilde bize iletildi. Burada uzak bir köyde yaşıyormuş, aniden gece vakti kanaması başlamış. Mahallelerinin yolları kapalı olduğundan dolayı ambulans helikopterle getirildi. Geldiğinde kanaması vardı. Acil bir şekilde sezaryene aldık. Sezaryende bebek iyi çıktı, sağlıklı şekilde doğdu. Annesi yatağına alındı. Annesi ve bebeğin sağlık durumları gayet iyi. Şunu belirtmek istiyorum, bu acil bir durum. Geç kalınsaydı hem anne hem de bebekte ciddi problemler olabilirdi. Hastanın hızlı bir şekilde transferi isabet oldu."

