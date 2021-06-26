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GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta motosiklet duvara çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

26.06.2021 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde duvara çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Mustafa Kuyucu (79) yönetimindeki plakasız motosiklet, İçmeler Mahallesi Yukarı İçmeler kavşağında fren arızası nedeniyle yol kenarındaki bahçe duvarına çarptı.

Kazada, motosikletteki Nükhet Bağcı (45) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Kuyucu ile motosikletteki Duran B. (50) ağır yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından Afşin Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılardan Kuyucu, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edilen Duran B'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

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