GÜNCELLEME - Karabük'te hemzemin geçitteki kazada 1 kişi öldü

Karabük'te hemzemin geçitte trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
İnönü Caddesi'nde hemzemin geçitten geçmek isteyen Abdülsamet Tunç'a (24) yük treni çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Acil Sağlık ekibi, Tunç'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Tunç'un cenazesi, incelemelerin ardından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna götürüldü.
Kaza nedeniyle bir süre araç ve yaya trafiğine kapalı kalan cadde, çalışmaların ardından açıldı.
Kaza anı ise cep telefonu ve güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Görüntülerde, elinde poşet bulunan kişinin, çevredekiler ile selamlaşması, tren sirenin çalmasına rağmen yoluna devam etmesi ve bir anda trenin altında kalması görülüyor.
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