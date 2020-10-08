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GÜNCELLEME - Karabük'te ormanlık alanda yeniden yangın çıktı

KARABÜK HABERLERİ  | 08.10.2020 18:55 | Son Güncelleme

Eskipazar ilçesinde gece kontrol altına alındıktan sonra yeniden alevlenen ormanlık alandaki yangın kısmen kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları ise devam ediyor YANGININ KISMEN KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ VE VALİ GÜREL'İN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde gece kontrol altına alındıktan sonra yeniden alevlenen ormanlık alandaki yangın kısmen kontrol altına alındı.

Sofular köyü mevkisindeki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden köylüler, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen Eskipazar ve Mengen Orman şletme müdürlüklerine ait arazöz ve iş makineleriyle yangına müdahale edildi.

Kontrol altına alınan yangın, sabah saatlerinde yeniden başladı.

Yangın söndürme çalışmaları bir uçak ve helikopterle Karabük, Zonguldak, Bolu, Sakarya, Düzce, Ankara, Kocaeli, Bilecik, Afyonkarahisar, Yalova ve Eskişehir'den gelen 25 arazöz, 5 su ikmal tankeri, 1 greyder, 5 dozer, 11 ilk müdahale aracı, 15 pikap ve 5 treylerle yürütülüyor.

Yangın söndürme çalışmalarına 150 orman personeli ile yaklaşık 100 de vatandaş katıldı.

Örtü yangını şeklinde devam eden yangında 1 orman işçisi dumandan etkilendi, 2 orman işçisi de sarp arazide yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Mengen Devlet Hastanesine kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangında yaklaşık 20 hektarı örtü altı, yaklaşık 20 hektarı da çam ormanı olmak üzere 40 hektar alan zarar gördü.

- "Şu anda kontrol altında"

Yangın bölgesine giderek yetkililerden bilgi alan Karabük Valisi Fuat Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede dün akşam saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu yangının başladığını söyledi.

Mengen Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerin anında yangına müdahale ettiğini belirten Gürel, "Bölgemizdeki diğer orman işletme müdürlüklerine ait yangın söndürme ekipleri olaya hemen müdahale ettiler. Arazinin sapa olmasından kaynaklı geç saatlere kadar uğraşıldı. Gece geç saatlerde yangın kontrol altına alınmıştı fakat sabaha karşı tekrar rüzgardan kaynaklı arttı. Gün içerisinde uçak ve helikopter müdahalesiyle belli bir aşamaya getirildi. Şu anda kontrol altında duruyor, ancak önümüz gece olduğu için inşallah olumsuzluk yaşanmazsa yarın bitirmiş olacağız." dedi.

Vali Gürel'e, Eskipazar Kaymakamı Emrah Bütün, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve İl Jandarma Komutanı Bahtiyar Yılmaz da eşlik etti.

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Safranbolu
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Gökçe Eczanesi
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