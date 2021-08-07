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GÜNCELLEME - Karacasu ve Bozdağan'daki orman yangınları kontrol altına alındı

07.08.2021 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BAKAN PAKDEMİRLİ'NİN YANGINLARIN KONTROL ALTINA ALINDIĞI AÇIKLAMASI EKLENDİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aydın'ın Karacasu ve Bozdoğan ilçelerinde çıkan orman yangınlarının kontrol altına alındığını bildirdi.

Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Karacasu ilçesinin Alemler Mahallesi'ndeki Karıncalı Dağı eteklerinde 4 gün önce çıkan yangınla Bozdoğan'ın Altıntaş Mahallesi'nde dün başlayan yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, iki bölgede de soğutma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Orman İşletme Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri yangınların etrafını çevirmişti. Karacasu ilçesinde 3 Ağustos'ta akşam saatlerinde çıkan orman yangını nedeniyle Bereketli Mahallesi'nin bir bölümü tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

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