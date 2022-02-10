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  4. GÜNCELLEME - Karadeniz Sahil Yolu'nun Akçakoca kesimi ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı

GÜNCELLEME - Karadeniz Sahil Yolu'nun Akçakoca kesimi ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı

10.02.2022 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ONARIM ÇALIŞMASINA BAŞLANILMASI EKLENDİ

Karadeniz Sahil Yolu'nun Akçakoca kesiminde, Melenağzı Köprüsü mevkisinde oluşan çatlak ve heyelan nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Düzce Valiliği Özel İdare ve karayolları ekiplerince yolda çalışma başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Akçakoca ilçesi Sakarya istikameti Paşalar mevkisi Melenağzı-Akçakoca yolunun 6. kilometresinde meydana gelen çatlak ve heyelandan dolayı, Akçakoca-Sakarya istikametine ağır taşıtların geçişine izin verilmemektedir. Ağır taşıt trafiği Akçakoca-Düzce istikametinden sağlanmaktadır. Gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, karayolu ekipleri tarafından çalışma başlatılmıştır."

Açıklamada, yolda oluşan çatlak ve heyelanın, ekiplerin yoğun çalışmasıyla onarılacağı, trafik akışının kısa sürede normale dönmesi için yoğun çaba harcandığı belirtildi.

Ayrıca Karadeniz Sahil Yolu'nda Sakarya'dan Akçakoca yönüne ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmediği bildirildi.

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