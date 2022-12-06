Karaman'da 2 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de yaraladığı öne sürülen 2 kişi tutuklandı

Polis ekipleri tarafından yakalan A.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli A.S'nin emniyette verdiği ifadesinde, öldürdüğü Aydın Çaltı, Veli Ulushan ve yaraladığı Ali Atakan Y. ile aralarında alacak meselesi olduğunu ileri sürdü.

A.S. ifadesinde, "Aydın ve Veli'yi alkol almak için davet ettim. Kiralık araçla Urgan Mahallesi'nde bulunan taş ocakları mevkisine gittik. Orada alkol aldıktan sonra belimdeki tabancayı çıkarıp Aydın'ın ve Veli'nin başına ateş ederek öldürdüm. Daha sonra olay yerinden ayrılıp şehir merkezine döndüm. Telefonla Ali Atakan Y'yi arayarak Alpaslan Türkeş Parkı'na çağırdım. Onu da aynı tabancayla göğsünden vurarak kaçtım." dedi.

Katil zanlısının ifadesinde, polise yakalanmaması halinde 3 kişiyi daha vuracağını söylediği öğrenildi.

Polis ekiplerinin araştırması sonucunda olaya karıştığı belirlenen M.B. de gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki sorgunun ardından cinayetin işlendiği bölgenin sorumluluk bölgesi olmaması nedeniyle jandarmaya teslim edildi.

Şüpheliler özel bir hastanedeki sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

A.S. ve M.B. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

A.S, dün Ahi Osman Mahallesi Alparslan Türkeş Parkı'nda tartıştığı Ali Atakan Y'yi silahla yaralamış, yakalanınca Aydın Çaltı (36) ve Veli Ulushan'ı (35) da öldürdüğünü söylemiş, bunun üzerine A.S'nin tarif ettiği bölgeye giden polis ekipleri Çaltı ile Ulushan'ın cesetlerini bulmuştu.

