GÜNCELLEME - Karaman'da bir evde tüp patlaması sonucu karı koca yaralandı

Karaman'da bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Demiryurt köyünde yaşayan Ahmet Yılmaz (64), çay koymak için mutfaktaki ocağı yaktığı sırada mutfak tüpü patladı.

Ahmet Yılmaz ile evde bulunan eşi Kamile Yılmaz (64) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralanan karı koca, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çift, buradaki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Öte yandan patlamada, dış duvarları yıkılan müstakil evin moloz parçaları çevreye saçıldı.

Çevrede güvenlik önlemi alan jandarma ile itfaiye ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Evde yapılan incelemelerde, patlamaya mutfak tüpünden sızan gazın neden olduğu tespit edildi.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya ile patlamanın yaşandığı eve giderek incelemelerde bulundu.

Daha sonra Işık ve beraberindekiler çiftin kaldığı eve giderek Yılmaz ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ahmet Yılmaz, AA muhabirine, patlamadan önce eşiyle birlikte sabah namazına kalktıklarını söyledi.

Abdest aldıktan sonra ocağa çay koymak için tüpü yakmaya çalıştığını ifade eden Yılmaz, "Daha sonra patlama meydana geldi. Gece misafirimiz vardı onu uğurladık. Herhangi bir gaz kokusu almadık. Gaz sıkışmış biz de bilmiyorduk. Çok şükür bir şeyimiz yok. Allah bizi korudu. Bu bir mucize." diye konuştu

Kamile Yılmaz ise namaz kıldıktan sonra yatağa girdiğini ve o sırada patlamanın olduğunu belirterek, "Devletimizden Allah razı olsun. Bize her konuda yardımcı oldular. Daha evimizi görmedik. Hastanede pansuman yaptılar daha sonra bizi taburcu ettiler." ifadesini kullandı.

