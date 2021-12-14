YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karaman
  4. GÜNCELLEME - Karaman'da bir evde tüp patlaması sonucu karı koca yaralandı

GÜNCELLEME - Karaman'da bir evde tüp patlaması sonucu karı koca yaralandı

14.12.2021 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VALİ IŞIK'IN ZİYARETİ VE YARALI RÖPORTAJLARI EKLENDİ

Karaman'da bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Demiryurt köyünde yaşayan Ahmet Yılmaz (64), çay koymak için mutfaktaki ocağı yaktığı sırada mutfak tüpü patladı.

Ahmet Yılmaz ile evde bulunan eşi Kamile Yılmaz (64) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralanan karı koca, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çift, buradaki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Öte yandan patlamada, dış duvarları yıkılan müstakil evin moloz parçaları çevreye saçıldı.

Çevrede güvenlik önlemi alan jandarma ile itfaiye ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Evde yapılan incelemelerde, patlamaya mutfak tüpünden sızan gazın neden olduğu tespit edildi.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya ile patlamanın yaşandığı eve giderek incelemelerde bulundu.

Daha sonra Işık ve beraberindekiler çiftin kaldığı eve giderek Yılmaz ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ahmet Yılmaz, AA muhabirine, patlamadan önce eşiyle birlikte sabah namazına kalktıklarını söyledi.

Abdest aldıktan sonra ocağa çay koymak için tüpü yakmaya çalıştığını ifade eden Yılmaz, "Daha sonra patlama meydana geldi. Gece misafirimiz vardı onu uğurladık. Herhangi bir gaz kokusu almadık. Gaz sıkışmış biz de bilmiyorduk. Çok şükür bir şeyimiz yok. Allah bizi korudu. Bu bir mucize." diye konuştu

Kamile Yılmaz ise namaz kıldıktan sonra yatağa girdiğini ve o sırada patlamanın olduğunu belirterek, "Devletimizden Allah razı olsun. Bize her konuda yardımcı oldular. Daha evimizi görmedik. Hastanede pansuman yaptılar daha sonra bizi taburcu ettiler." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Ben Superman'im deyip masaların üzerine atladı, düşünce zıplayarak uçmaya çalıştı"Ben Superman'im deyip masaların üzerine atladı, düşünce zıplayarak uçmaya çalıştı
Bebeğin ağlama sesleri ortaya çıkardı! Doğalgaz borusunda asılı bulunduBebeğin ağlama sesleri ortaya çıkardı! Doğalgaz borusunda asılı bulundu
TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı Veysel Eroğlu Karaman'da:TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı Veysel Eroğlu Karaman'da:
Anahtar Kelimeler:
Karaman

Karaman Namaz Vakitleri 16 Aralık Perşembe

İmsak
06:21
Sabah
07:47
Öğle
12:48
İkindi
15:17
Akşam
17:38
Yatsı
18:59

Karaman Nöbetçi Eczaneler16 Aralık Perşembe

Gürel Eczanesi
Merkez
Gürel Eczanesi
Merkez
Gürel Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Karaman ECZANELER
Karaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bilecik'te yurtta rahatsızlanan üniversite öğrencisi kaldırıldığı hastanede öldü

Bilecik'te yurtta rahatsızlanan üniversite öğrencisi kaldırıldığı hastanede öldü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

GZT Giresunspor-Altay maçı bilet fiyatlarında indirime gidildi

GZT Giresunspor-Altay maçı bilet fiyatlarında indirime gidildi

Antalya’da "dur" ihtarına uymayan ve aracından uyuşturucu çıkan sürücü tutuklandı

Antalya’da "dur" ihtarına uymayan ve aracından uyuşturucu çıkan sürücü tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.