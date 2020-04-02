YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karaman
  4. GÜNCELLEME - Karaman'da bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

GÜNCELLEME - Karaman'da bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

KARAMAN HABERLERİ  | 02.04.2020 22:29 | Son Güncelleme

AYRANCI BELEDİYE BAŞKANI BÜYÜKKARCI'NIN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlı Berendi köyünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

Karaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda, koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında salgının önlenmesi, halk sağlığının korunması amacıyla ilçeye bağlı Berendi köyünün giriş ve çıkışa kapatılarak karantina altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu karar gereğince adı geçen köyümüzde vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemeleri, evlerinde kalarak köy sınırları dışına çıkmamaları, izolasyon kurallarına uymaları gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kararın ardından jandarma ekipleri, köye giriş noktalarında tedbir aldı.

Ayrancı Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı gazetecilere yaptığı açıklamada, 12 gün önce bir çiftin İstanbul'dan ilçeye bağlı Berendi köyüne geldiklerini söyledi.

Bu kişilerin rahatsızlanmaları üzerine Ereğli'de hastaneye götürüldüklerini belirten Büyükkarcı, şunları kaydetti:

"Testleri pozitif çıkan bu kişiler şimdi Konya'da tedavi görüyorlar. Tabii köyde yakınlarıyla beraber vakit geçirmişler. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda Berendi köyü saat 19.00 itibarıyla karantina alındı. Tedbirler devam ediyor."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Canlı yayında büyük gerginlik! Prof sinirden canlı yayını terk etti Canlı yayında büyük gerginlik! Prof sinirden canlı yayını terk etti
7 araç birbirine girdi! Yol savaş alanına döndü!7 araç birbirine girdi! Yol savaş alanına döndü!
Anahtar Kelimeler:
Karaman Ayrancı İlçesi Karantina

En Çok Okunan Yerel Haberler

Maltepe Belediyesi’nden çocuklara ‘Masal Saati’

Maltepe Belediyesi’nden çocuklara ‘Masal Saati’

Hisarcık’ta polis ve jandarma ekiplerinden Korona virüs Covid-19 tedbiri

Hisarcık’ta polis ve jandarma ekiplerinden Korona virüs Covid-19 tedbiri

Balıkesir'de geçen yaz kaybolan kadının cesedi ormanlık alanda bulundu

Balıkesir'de geçen yaz kaybolan kadının cesedi ormanlık alanda bulundu

İlçe giriş-çıkışı kapatıldı

İlçe giriş-çıkışı kapatıldı

Balıkesir Valiliğince seyahat kısıtlamasıyla ilgili yeni önlem alındı

Balıkesir Valiliğince seyahat kısıtlamasıyla ilgili yeni önlem alındı

Tüm beldeye kolonya dağıtıldı

Tüm beldeye kolonya dağıtıldı

Karaman Namaz Vakitleri 2 Nisan Perşembe

İmsak
05:02
Sabah
06:24
Öğle
12:56
İkindi
16:29
Akşam
19:17
Yatsı
20:34

Karaman Nöbetçi Eczaneler 2 Nisan Perşembe

Ihlamur Eczanesi (Gece 24.00' Kadar)
Merkez
Orduoglu Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Merkez
Basak Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Ayranci
Kiraz Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Basyayla
Yaldız Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Ermenek
Kasaba Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Kazimkarabekir
Talay Eczanesi (Sabah 08.30'E Kadar)
Sariveliler
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

KMÜ’den Bahar Kalkanı Harekatına destek

KMÜ’den Bahar Kalkanı Harekatına destek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.