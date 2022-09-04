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GÜNCELLEME - Karaman'da kameraya yansıyan kavgayla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı

04.09.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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Karaman'da güvenlik kamerasınca kaydedilen, iki kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgayla ilgili tedavisinin ardından gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Fenari Mahallesi 293. Sokak'ta karşılaşan Zekeriya K. (67) ile Hayrettin A'nın (58) tartışması yer alıyor.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Zekeriya K'nin, Hayrettin A'yı bıçakla yaraladığı, Hayrettin A'nın da tabancayla Zekeriya K'ye birkaç kez ateş ettiği görülüyor.

Kayıtların devamında Hayrettin A'nın olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

Kavgada yaralanan şüpheli Hayrettin A, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zekeriya K'nin aynı hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Fenari Mahallesi 293. Sokak'ta dün karşılaşan Zekeriya K. ile Hayrettin A. arasında küfür meselesinden tartışma çıkmıştı. Kavgaya dönüşen olayda Zekeriya K. silahla, Hayrettin A. bıçakla yaralanmıştı.

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Karaman Namaz Vakitleri 4 Eylül Pazar

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