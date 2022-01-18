YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karaman
  4. GÜNCELLEME - Karaman'da kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi

GÜNCELLEME - Karaman'da kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi

18.01.2022 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KAR NEDENİYLE EĞİTİME ARA VERİLEN İLÇELER EKLENDİ

Karaman'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il merkezi, Ayrancı, Kazımkarabekir, Başyayla ve Ermenek ilçelerinde yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi, Kazımkarabekir, Ayrancı, Başyayla ve Ermenek ilçelerinde her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 19 Ocak Çarşamba günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

- Sertavul Geçidinde ulaşım kontrollü sağlanıyor

Diğer taraftan İç Anadolu ile Akdeniz bölgelerini bağlayan Sertavul Geçidi'nde kar, buzlanma ve sis nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ekipler, kar lastiği bulunmayan araçların geçişine izin vermiyor. Çekici türü araçlar ise kent girişindeki akaryakıt istasyonlarında bekletiliyor.

Karayolları ekipleri de Karaman-Mersin, Karaman-Konya ve Karaman-Ereğli kara yollarında kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüs geçirenlerde görülüyor! Uzman isim uyardı: 1 veya 3 ay...Koronavirüs geçirenlerde görülüyor! Uzman isim uyardı: 1 veya 3 ay...
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı Veysel Eroğlu Karaman'da:TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı Veysel Eroğlu Karaman'da:
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Karaman

Karaman Namaz Vakitleri 20 Ocak Perşembe

İmsak
06:27
Sabah
07:51
Öğle
13:03
İkindi
15:42
Akşam
18:05
Yatsı
19:24
Karaman ECZANELER
Karaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Konyaspor-Adana Demirspor maçından notlar

Konyaspor-Adana Demirspor maçından notlar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Niğde'de ilaç yazdırmak istediği doktoru darbeden kişi yakalandı

Niğde'de ilaç yazdırmak istediği doktoru darbeden kişi yakalandı

İzmir'de köylerdeki öğrenciler için tasarlanan "teknoloji otobüsü" yola çıktı

İzmir'de köylerdeki öğrenciler için tasarlanan "teknoloji otobüsü" yola çıktı

Samsunspor sezon sonu ilk 4'te yer almayı istiyor

Samsunspor sezon sonu ilk 4'te yer almayı istiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.